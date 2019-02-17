كهرباء المؤقتة تعلن عن توفيرها إحتياجات عاجلة لمطار سبها المدني

ليبيا – أعلنت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة في الحكومة المؤقتة أمس السبت عن توفيرها احتياجات عاجلة ومهمة إلى الجنوب، مشيرةً إلى أن أولى الشحنات مخصصة إلى مطار سبها الدولي.

المتحدث الرسمي باسم الهيئة ربيع خليفة قال في تصريح لـ”218″ تابعته صحيفة المرصد إن هذه الدفعة هي الأولي من نوعها لتوصيل التيار الكهربائي للمطار وستلحق بها دفعات أخرى من أجل توفير كافة احتياجات قطاع الكهرباء في مختلف ربوع الجنوب.

يذكر أن توفير هذه الاحتياجات يأتي ضمن خطط الهيئة العامة للكهرباء لدعم الشبكة الكهربائية في كل المدن والمناطق التي تشرف الحكومة المؤقتة على خدماتها حتى ينعم المواطن بالكهرباء دونما انقطاع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية