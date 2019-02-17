تقرير سياسي .. درنة من أين؟ وإلى أين؟. ولماذا ؟ “الحلقة الثالثة”

أخبار ليبيا 24 – خاص

بعد سقوط نظام الرئيس “محمد مرسى” فى مصر والتصفيات التى قام بها الرئيس “السيسى” لكافة قواعد وجيوب وخلايا حركة الأخوان فى مصر شعر إخوان ليبيا بهزيمة كبيرة لمخططهم فى المنطقة والذى بدأ من انتفاضة فبراير 2011 وبالتخطيط مع المرشد فى مصر على إستراتيجيات للإخوان فى المنطقة والتى تستهدف مثلث السودان مصر ليبيا للسيطرة على منطقة حيوية ونافذة فى الشرق الإ بالتنسيق مع تركيا برئاسة “أردوغان” ونظام تميم فى قطر, وتكتمل الحلقات الصلبة حين يتحقق هذا المثلث لهم كما يقول الغنوشى .

وقد خضعت مجموعة من الإخوان فى درنة لدوره تنشيطية عاجلة بعد سقوط نظام القذافى بشهور قبل انتخابات المؤتمر الوطنى والمجموعة التى استهدفت هى التى أصبحت نواب لدرنة فى المؤتمر الوطنى .

فيما بعد جرت لقاءات مهمة فى إسطنبول بين قيادات الأخوان فى ليبيا وتركيا وتم طرح الموقف السائد الآن وكان من مخرجات تلك اللقاءات ضرورة مناكفة نظام “السيسى” فى مصر من الجهة الليبية وهو عمل سوف يساهم فى عودة محمد مرسى الرئيس الشرعى للسلطة فى مصر .

وتم اختيار درنة لهذه المهمة لعدة اعتبارات أولا وجود عناصر متطرفة تدين لحركة الأخوان بالوفاء وتتبع تنظيم المقاتلة، ثانيا قرب الحدود المصريه من درنة 290 كلم، ثالثا : الحركة اللوجستية للجماعات المتطرفة فى سينا قريبه جدًا لدرنة ، وعلى هذه الخارطة بدأت محطة التحول لدرنة من صراع محلى مع الجيش الذى بدأ فى حصاره للمدينة بعد ظهور عملية الكرامه التى يقودها الجنرال خليفة حفتر والذى لا يجد ترحيبا فى درنة من قبل معة “أبوسليم” ولا “أنصار الشريعة” ولا “الجيش الإسلامى” وهى المجموعات التى تمرست فى استراحة محارب فى درنة حينما دخلت “داعش” على الخط وأصبحت القوه الضاربه فى درنة، مع كتيبة “النور” التى يقودها “ناصر العكر” وخرجت بعض هذه المجموعات للتواجد عسكريا فى “رأس الهلال وسوسه” .

وكتيبة “أبوسليم” تواجدت فى درنة وكان يقودها “سالم دربى” وأيضا كتيبة “النور” التى يقودها “ناصر العكر” ومساعده “فرج الحوتى” وأصبحت “داعش” فى ظل هذا الهروب لجماعات القاعدة من درنة تذبح وتقتل وتسجن أمام العالم بأسره فى مشاهد بشعة كعملية “ال الحرير” العائلة التى هاجمتها “داعش” فى حى “شيحا” وقتلتهم جميعا وصلبت ثلاثة منهم على حائط وسط درنة، وقتل في هذه العمليه قائد داعشى كبير فى تلك الأونه “حسن بوذهب الشاعرى” وفيما بعد كانت عملية ذبح جندى من الجيش ” فرج الجافل ” وقع أسيرا بعد معركة مع “داعش” فى الظهر الحمر وهى منطقة مرتفعة فى أطراف درنه .

أزداد الهيجان دوليًا على وضع درنة حينما وقعت خليه إرهابية فى يد الجيش المصرى فى سينا وتحصلت الاستخبارات المصرية على معلومات مؤكده من هذه الخلية بأن هناك عمليات دعم تمتد من درنة عبر الصحراء الغربية حتى سيناء والمجموعات الإرهابية فيها ونشرت الصحف المصرية ومحطاتها الفضائية العديد من الخرائط والتفاصيل والأسماء التى تتهمها مصر من المجموعات التى فى درنة بما يجرى فى “سيناء” وبعض المدن المصرية.

وعلى ضوء هذه المعلومات قام السلاح الجوى المصرى بعملية عسكرية جوية على درنة دمر فيها مخزن سلاح وعربات فى مقر شركة الجبل الأخضر مدخل المدينه وتعتبر هذه العملية الجوية مفاجئه للعديد من الأوساط المهتمة بالشأن السياسى دوليا لأنها أول مرة يخرج فيها السلاح الجوى المصرى للقيام بعمل عسكرى منذ حرب 73 مع إسرائيل خارج أرضه .

وبعد شهرين من هذه الضربة قام السلاح الجوى باستهداف مبنى جامعى على مقربة من مستشفى الوحدة بدرنة فى منطقة باب طبرق وحسب المصادر يومها أن القاعدى قاضى مجلس الشورى درنة المصرى “الزبير الجزراوى” كان يقوم بعملية غسيل كلى فى حجره داخل المبنى، لكنه نجّا بأعجوبة من الموت .

وقد اعتمدت المخابرات المصرية على بعض عناصرها المتواجدين فى مدينة درنة حيث تم التركيز على المدينة والقيام بالبحث وجمع المعلومات من خلال العمالة المصرية التى كانت تدخل معظم البيوت والمقرات الحكومية للعمل والصيانة والبناء واستطاعت المخابرات المصريه الحصول على كميات هائلة من المعلومات عن تحركات كافة التنظيمات فى درنة.

وحاول المؤتمر الوطنى الذى لم يسلم السلطة للبرلمان والذى يتزعمه الأخوان أن يقدم لمجلس الأمن تقريرًا كى يدين فيه مصر على ضرباتها الجوية فى درنة وأنهم قتلوا أبرياء لكن ثقل مصر فى مجلس الأمن أفشل الأخوان فى هذه المهمة .

وكشفت السلطات المصرية عن دور ضابط مصرى يدعى “هشام عشماوى” مطلوب لدى المحاكم المصرية كمتهم فى قتل المدعى العام المصرى “المستشار هشام بركات” ومشاركته فى عمليات داخل مصر بعد عودته من سوريا والعراق .

إلى جانب قيادى آخر من القاعدة “رفاعى سرور” والذى أستقر فى درنة طويلا بعد 2011 وأصبح يقوم بدور فاعل فى نقل السلاح والذخيرة إلى الحدود المصرية كى تعبر على سيارات دفع رباعى إلى سيناء .

وقام سلاح الجوى المصرى بأكثر من عملية عسكرية داخل الصحراء الغربية ضد سيارات دفع رباعى تحمل السلاح والذخيرة والمتفجرات، وجاءت الضربه الثالثة فى منطقة زراعية بمنطقة الفتائح من قبل طيران لم تحدد هويته مصادر تعتبره مصرى وأخرى إماراتى .

نفت مصر علاقتها بالعملية التى راح ضحيتها أكثر من عشرة بين أطفال ونساء كانوا يتواجدون فى مناسبة زواج فى أطراف المنطقه يومها، وسط هذا الوضع التراجيدى والذى شعرت به الجماعات التى تتحصن فى المدينة سواء “أبوسليم” أو “كتيبة النور” بأنها أصبحت هى الآخرى مستهدفه من مصر مع “داعش” فى نفس المكان .

وفشل الإخوان سياسيًا ودوليًا فى إيقاف العمليات المصريه التى لا يستطيع أحد مواجهتها، حاولوا الاعتداء على العمال الموجودين فى درنة ردا على هذه الضربات الجوية لكن تم تحذيرهم بقوة من المكتب السياسى للإخوان فى طرابلس كى لا تتدخل فرقة الدلتا المصريه ” فرقة كوماندوز ” كانت تتواجد فى قاعدة “محمد نجيب” لهذا الغرض وقد قدمت المخابرات البريطانية معلومات للإخوان عن هذا التواجد وعن خطورة قيام هذه القوه باقتحام درنة فى حالة الاعتداء على مصريين داخل درنه .

وخوفا على سقوط آخر معاقلهم ابتعدت الجماعات المتطرفة عن القيام بمثل هذه الأعمال، قتلت “داعش” ثلاثة من قادة “أبوسليم” و”كتيبة النور” فى يوم أسود لهم جميعا ودخلت درنة فى نفق آخر سيكون مظلم جدَا فى تلك المرحلة لأن طرف ما دخل عش الدبابير فى درنه !

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