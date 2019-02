رئيس مجلس أعيان ليبيا: تدخل بريطانيا في شؤوننا مرفوض

المتوسط:

أعرب رئيس مجلس أعيان ليبيا للمصالحة محمد المبشر عن رفضه التام لتصريحات سفير بريطانيا لدى ليبيا فرانك بيكر بشأن عدم إجراء الانتخابات الرئاسية والاقتصار على البرلمانية فقط، قائلا “يعتبر تصريح بيكر تدخل مرفوض رفضا باتاً ”

وقال المبشر، ولكن يقع كل الوم على كل من يتقلد مناصب مؤثرة في الخلاف بهذه البلاد التي أصبحت منتهكة”، مضيفا ” فتفرقهم واستمرار خلافاتهم على سلطة غير موجودة اصلا سببا في ضياع السيادة والثروات”

وتابع المبشر في معرض حديثه لنا أنه حتى تحترم الدول وسفرائها لحدودهم، علينا كليبيين ان نحترم أنفسنا وبلادنا وتاريخها، حتى لا يستمر تدخل الاجانب في شؤوننا الداخلية ونكون نحن اصحاب القرار حقيقة .

وكان سياسيون ليبيون طالبوا بطرد السفير البريطاني في ليبيا، فرانك بيكر، على خلفية تصريحات أدلى بها واعتبرت تدخلًا في الشأن الداخلي الليبي.

