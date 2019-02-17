المبعوث التركي: عملية حفتر بالجنوب مخالفة للاتفاق السياسي وهو يقصي معارضيه بدعم إمارتي مصري

قال المبعوث التركي إلى ليبيا

“أمر الله إيشلر”، الأحد، إن العملية العسكرية التي أطلقتها قوات حفتر

في الجنوب مخالفة للاتفاق السياسي والغرض منها هو محاولة حفتر؛ لنشر قواته في

البلاد.

وأكد “إيشلر” في مقابلة مع

وكالة أنباء “الأناضول” التركية، أن قوات حفتر تمكنت من القضاء على

المعارضين في البلاد بسهولة بفضل الدعم الجوي الذي تتلقاه من مصر والإمارات،

وتواصل صراع القوى في البلاد، وفق قوله.

وأضاتف “إيشلر” أن الحل في

ليبيا يمكن في إظهار إرادة دولية قوية، مضيفا “لم نرَ إرادة سياسية قوية حتى

الآن”، وتركيا تسعى لدفع المجتمع الدولي نحو التركيز على الحل من خلال

تصريحاتها المتكررة.

وأوضح “إيشلر” أن بلاده تؤدي

دورا إيجابيا في إطار مساعي الحل بليبيا، داعيا كافة الأطراف؛ للتعامل بإيجابية مع

الأمر والابتعاد عن تطبيق المعايير المزدوجة.

وبيّن المبعوث التركي إلى ليبيا أن

وسائل الإعلام الإماراتية، والسعودية، والمصرية، شنت حملات “بروباغندا

سوداء” ضد تركيا، ولتغطي على دعمها للفوضى في ليبيا من خلال تقديم كافة أنواع

الأسلحة لقوات حفتر”، مشيرا إلى أن بلاده أخبرت هذه الدول، بأنه لو قدمت

تركيا بدعم لأحد الأطراف أسوة بها، لتغيرت الموازين على الأرض.

وأعرب مبعوث تركيا عن أمله في البدء بتنفيذ مراحل خارطة الطريق

التي أعلنتها بعثة الأمم الأمم المتحدة في ليبيا تباعا بالسرعة القصوى، مؤكدا أن

الحل في ليبيا لن يكون إلا عبر الحوار بين كافة الأطراف الليبية.

يشار إلى وزير الداخلية بحكومة الوفاق

فتحي باشاغا قد صرح الجمعة، بأن الحكومة ترفض العملية التى أطلقتها قوات حفتر في

الجنوب؛ لأنها خارج شرعية حكومة الوفاق.

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