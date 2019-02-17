سلاح الجو يستهدف تمركزات المعارضة التشادية بمرزق

شن سلاح الجو الليبي، مساء اليوم الأحد، طلعات جوية استهدفت تمركزات للمعارضة التشادية في مرزق بمنطقة الجنوب الليبي.

وأفادت مصادر فضلت عدم ذكر اسمها، أن قوات الجيش الليبي تواصل عملياتها العسكرية لملاحقة العناصر المسلحة المتواجدة في المنطقة، فيما كانت كتيبة طارق بن زياد المقاتلة، قد أكدت في وقت سابق أن قوات الجيش الليبي تتقدم بخطى ثابتة نحو أوكار العدو.

وأضافت المصادر، أن قوات الجيش الليبي تواصل عملياتها بوتيرة متصاعدة وتلقى تعاونًا وترحيبًا واسع من قبل الأهالي، مرجحة أن يتم القضاء على الجماعات والتنظيمات المسلحة خلال الأسبوع الحالي.

يشار إلى أن الجيش الليبي، كان قد أعلن في 15 يناير الماضي، انطلاق عملية عسكرية لتطهير مناطق الجنوب من العناصر المسلحة والتنظيمات الإرهابية.

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