الصور يكشف عن تواصله مع “الانتربول” لملاحقة الإرهابين الفارين من البلاد

كشف رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، الصديق الصور، الأحد عن وجود تعاون مع الشرطة الدولية “الإنتربول” الدولي؛ لملاحقة الارهابيين الفارين خارج ليبيا، وتقديمهم للمحاكمة.

وأوضح الصور في حوار صحفي، مع صحيفة “اليوم السابع” المصرية، أن الجماعات الإرهابية ترتبط باتصالات وعلاقات بجهات خارجية تهدف؛ لزعزعة أمن واستقرارالدولة الليبية، مؤكدا أن السلطات القضائية تلاحق الجماعات الإرهابية والتنظيمات المسلحة فى التراب الليبي.

وأضاف، أن السلطات القضائية تعمل على ملاحقة عصابات تهريب الوقود والهجرة غير القانونية، مشيداً بدور السلطات القضائية العاملة فى ليبيا ووحدتها فى ظل حالة الانقسام السياسي الذي يعصف بالبلاد فى الوقت الراهن.

يذكر أن رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور، كشف في وقت سابق، بأن

نتائج التحقيقات أظهرت أن أغلب عناصر تنظيم الدولة في ليبيا هم من الجنسيات التونسية والمصرية والسودانية، تليهم جنسيات أفريقية أخرى.

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