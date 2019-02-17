الحاسي: القطاع الصحي “جهة حيادية” في الدولة

قال آمر غرفة عمليات تحرير الجنوب اللواء عبد السلام الحاسي، إن القطاع الصحي هو الجهة الحيادية في الدولة، مشيدا بالجهود التي يبذلها العاملون بهذا القطاع لإنقاذ الأرواح.

وجاءت تصريحات الحاسي خلال لقائه أعضاء القافلة الطبية الموفدة من وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة للجنوب بعد إتمام مهامها الطبية، وفق ما أفادت إدارة الإعلام بـ”صحة المؤقتة”.

وقالت إدارة الإعلام في بيان إن الحاسي توجه بالشكر والامتنان لوكيل عام وزارة الصحة والمكلف بمهام الوزارة على مجهوداته ودعمه للقطاع الصحي بسبها وسرعة الاستجابة الطبية والعلاجية خلف قوات الجيش الوطني.

وأضافت الإدارة في بيان، إن الحاسي أثنى على خدمات أعضاء القافلة وإدارة الخدمات الصحية سبها ومركز سبها الطبي، وقال إنهم بذلوا جهودا لإنقاذ أرواح المواطنين وتقديم مختلف الخدمات الصحية لهم.

يشار إلى أن القافلة الطبية التي أرسلتها “صحة المؤقتة” تتكون من 25 طبيبا واستشاريا من عدة تخصصات، بهدف إقامة دورات تعليمية للعناصر الطبية في سبها.

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