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أميركا: مُلتزمون بالوقوف إلى جانب الليبيين

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشرت السفارة الأميركية لدى ليبيا، اليوم الأحد، بيانا بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة السابع عشر من فبراير 2011.

وقالت السفارة بصفحتها الرسمية في “فيسبوك”، “يصادف اليوم الذكرى الثامنة للثورة الليبية في 17 فبراير 2011. تؤكد الولايات المتحدة من جديد التزامها بالوقوف إلى جانب جميع الليبيين الذين يعملون من أجل تحقيق مستقبل أكثر أمناً وازدهارا في ليبيا”.

يُشار إلى أن ليبيا تحتفل اليوم بذكرى ثورة السابع عشر من فبراير، حيث شهدت الساحات والميادين بمختلف المدن احتفالات وفعاليات ونشاطات عديدة تم التجهيز لها على مدار الأيام الماضية، فيما شددت الأجهزة الأمنية الرقابة ووضعت خططا لتجنب حدوث أي خروقات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • امريكا هي زعيمة الارهاب في العالم و ليست ايران. امريكا تخشي. ايران و يجب علي احرار العالم الوقوف مع ايران ضد ترامب. امريكا دمرت العراق. نحن في ليبيا لانريد منها شيئا. و الف طزززززززز فيها.

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