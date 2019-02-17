سيالة: الليبييون يرفضون وجود قاعد عسكرية في البلاد

قال وزير الخارجية، محمد سيالة، الأحد،

إن الليبيين يرفضون وجود قاعدة عسكرية في البلاد، وهناك بعض الجهات التي تساعدنا

في رفع قدرات القوات الليبية.

ويأتى تصريح سيالة على سؤال خلال لقاء

مع وكالة “سبوتنك” الروسية حول مساعي الولايات المتحدة الأمريكية بإنشاء

قاعدة في ليبيا، مضيفا أن ليبيا ترحب بأي جهات تعمل على رفع كفاءة القوات الأمنية

الليبية. حسب قوله.

وكان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج

قد طالب السبت، قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم” “والد

هاوزر”، بإعداد برنامج تدريبي ميداني للوحدات العسكرية الليبية الخاصة بالاستعانة

بمدربين من “الأفريكوم”.

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