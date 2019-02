” الكهرباء” تعلن حل أزمة انهيار محطة سينما الجمهورية

المتوسط:

أعلنت الشركة العامة للكهرباء انتهاء أعمال تركيب محطة جديدة جاهزة بدل المحطة التي تعرضت للانهيار نتيجة تحطم مبنى سينما الجمهورية من قبل أحد المواطنين خلال اليومين الماضيين .

وأكملت الشركة، خلال بيان لها اليوم الأحد، ” انه تم تنفيذ وصلة جديدة ضغط منخفض حجم 95 مم لسكان العمارات من قبل فرق الصيانة بدائرة توزيع الهضبة الذين سارعوا لاجراء اعمال الصيانة دافعهم هو توفير الكهرباء لسكان المنطقة”.

