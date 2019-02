المتوسط :

أكد المتحدث باسم القوات المسلحة العميد أحمد المسماري، إن القوات المسلحة ما زالت تخوض معارك قوية ضد المعارضة التشادية والمرتزقة والعصابات الإجرامية جنوب سبها.

وأكمل المسماري ، أن الأمور تسير وفق الخطة المرسومة والمعتمدة من قبل القيادة العامة”.

وأضاف المسماري، ” أن المراحل الأولى من عملية تطهير الجنوب تم إنجازها بسرعة عالية”.

