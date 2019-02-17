خاطفي الرهائن التونسيين في ليبيا ينشرون تسجيل مصور وهذه مطالبهم “شاهد”

نشر خاطفي الرهائن التونسيين في ليبيا تسجيلا مصورا يظهر الرهائن المختطفين من مصفاة الزاوية والذي ينتمون لعدد من المدن التونسية ووجهوا رسالة للحكومة التونسية متضمنة مطالبهم.

ويظهر المقطع تمتع الرهائن بصحة جيدة، ووجه الرهائن رسائل إلى الحكومة التونسية طالبوهم فيها بالإفراج عن المواطن الليبي كمال اللافي الليجوجي المسجون في ولاية مدنين بتونس على خلفية قضية مخدرات.

وقال الرهائن في التسجيل أن الخاطفين سيقومون بإطلاق سراحهم فور الإفراج عن كمال اللافي الليجوجي.

عاجل : اول فيديو للتونسين المختطفين في ليبيا و يناشدون الحكومة التونسية للتدخل لاطلاق سراحهم من خلال عملية مبادلة مع ليبي مسجون في تونس عاجل : اول فيديو متداول في صفحات التواصل الاجتماعي للتونسين المختطفين من قبل ميليشيات في ليبيا و يناشدون الحكومة التونسية للتدخل لاطلاق سراحهم من خلال عملية مبادلة مع ليبي مسجون في تونس Posted by ‎Afrigate News بوابة افريقيا الاخبارية‎ on Sunday, February 17, 2019

وكان وزير الخارجية الليبي، محمد طاهر سيالة، أكد إن الجهات الأمنية الليبية توصلت إلى الجهة التي اختطفت العمال التوانسة، يوم الخميس الماضي، مضيفاً أن الجهات المعنية تبذل كل جهودها للتعرف على مكان احتجازهم وتخليصهم في أقرب وقت.

وتابع سيالة في تصريحات إعلامية لـ”سبوتنيك” أن الخارجية الليبية والجهات الأمنية في طرابلس يتابعون القضية بتنسيق كامل مع منطقة الزاوية، التي اختطف فيها العمال يوم الخميس الماضي، وأن الجهات الأمنية ومدير أمن منطقة الزاوية يتابع الموضوع بشكل مباشر.

وأكد أنه لم يتم الوصول للمكان الذي يحتجز فيه العمال التوانسة حتى يوم الأحد 17فبراير/ شباط، وأن المعلومات المتوفرة تشير إلى علاقة الخاطفين بالليبي الموقوف في تونس بسبب قضية مخدرات.

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