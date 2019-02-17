غارة جوية تستهدف الجماعات التشادية في مرزق

أخبار ليبيا 24 – خاص

شنت كقاتلات سلاح الجو الليبي مساء اليوم الأحد غارة جوية جديدة استهدفت تجمع لعصابات المعارضة التشادية في مرزق بمنطقة الجنوب .

وأفادت مصادر عسكرية أن الغارة أصابت الهدف المطلوب وبدقة كبيرة، لافتًا إلى أنها كبدت الجماعات التشادية خسائر كبيرة في الأرواح والآليات .

وأوضحت المصادر أن قوات الجيش تواصل عملياتها العسكرية لملاحقة العناصر المسلحة المتواجدة في المنطقة، فيما كانت كتيبة طارق بن زياد المقاتلة، قد أكدت في وقت سابق أن قوات الجيش الليبي تتقدم بخطى ثابتة نحو أوكار العدو.

وكانت كتيبة طارق بن زياد التابعة للقيادة العامة وجهت نداء فجر اليوم الأحد إلى سكان وأهالي منطقتي مرزق وام الأرانب بأخذ الحيطة والحذر عند اقتحام القوات المسلحة للمنطقة لتظهيرها من بقايا الجماعات الإرهابية والتشادية التي تحاول التحصن في المدن والمناطق .

وأوضحت الكتيبة في بيان لها أن ساعة الحسم اقتربت، لافتة إلى أن القوات المسلحة سيطرت على منطقة التويوي بالقرب من أم الأرانب وتتقدم من عدة محاور نحو منطقة أم الأرانب وكر العصابات التشادية والمرتزقة .

وطالبت الكتيبة الأهالي باتخاذ التدابير التالية عند دخول القوات المسلحة إلى مناطقكم لتحريرها من العصابات المعارضة التشادية، وهي عدم الخروج من منازلكم لأي سبب كان تفادي أي أضرار تقع نتيجة الاشتباكات المتوقعة مع هذه المجموعات.

إضافة إلى أخذ كل ما تحتاجونه من مواد غذائية تكفي لفترة أسبوع على الأقل، واللجوء إلى أماكن آمنه قدر المستطاع.

وطالبت الكتيبة شباب المناطق والخلايا المتوجة بكل منطقة التمركز بالمناطق والنقاط المتفق عليها بالخصوص، منوهة السكان بضرورة الالتحام مع طالع الجيش عند وسماع النداءات التي ستصدر من رئاسة الأركان عبر الراديو المحلي لكل منطقة وعبر مكبرات الصوت .

وأوضحت الكتيبة أن الكتائب المشاركة في عملية تحرير منطقة أم الأرنب هي الكتيبة 128مشاة، والكتيبة 21صاعقة، والكتيبة 166 مشاة، والكتيبة 155مشاة، واللواء 106مشاة مجحفل، واللواء 73مشاة .

يشار إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة كان قد أعلن في 15 يناير الماضي، انطلاق عملية عسكرية لتطهير مناطق الجنوب من العناصر المسلحة والتنظيمات الإرهابية.

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