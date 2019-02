المتوسط:

أصدرت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، بيانًا، تُطمئن فيه المواطنين بأنَّ الأجهزة الأمنية على استعداد تام لحفظ الأمن والاستقرار.

وأضاف البيان،: «تثمن وزارة الداخلية هذه الجهود الجبارة التي يقوم بها رجال الأمن والشرطة في حفظ الأمن والأمان، وأداء الواجب الوطني بكل صدق خدمةً للوطن ومواطنيه».

وأشار البيان، إلى أنَّ وزارة الداخلية، تقوم بـ توثيق الجهود الأمنية والعمل الأمني الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في فرض الأمن داخل المدينة للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وحماية المرافق والأهداف الحيوية.

The post بعد ارتفاع معدلات الجريمة.. «داخلية الوفاق» تُطمئن المواطنين بأنها على استعداد تام لحفظ الأمن والاستقرار appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية