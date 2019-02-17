على خلفيّة تدخّله في الشّأن الداخلي .. سياسيون ونشطاء ليبيون يطالبون بطرد سفير بريطانيا

أخبار ليبيا 24- خاصّ

بعد مرور ثمان سنوات، على سقوط نظام القذافي وغرق ليبيا في فوضى كبيرة، مازال التدخل العسكري، الذي خاضته دول غربية في هذا البلد يثير جدلا كبيرًا، خاصة في بريطانيا، حيث وجه برلمانيون بريطانيون، انتقادات شديدة لرئيس الوزراء السابق “ديفيد كاميرون”؛ بسبب قرار التدخل عسكريا في ليبيا عام 2011م، واعتبروا أنّ هذا التدخل استند إلى افتراضات خاطئة وإلى أخطاء عديدة اعترت قرار عملية انضمام بريطانيا إلى فرنسا والتدخل عسكريا لحماية المدنيين الليبيين من نظام القذافي عام 2011م.

وقال عضو مجلس النواب عن الجنوب، “محمد إبراهيم” إن أعضاءً من مجلس النواب التقوا سفير بريطانيا لدى ليبيا “فرانك بيكر” في الثاني عشر من الشهر الجاري .

بريطانيا تريد إجراء انتخابات تشريعية.

وأكد “إبراهيم”، أنّ بريطانيا لا تريد أن يهدأ الوضع في ليبيا، لأنها داعمة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق (غير المعتمدة) وبقاء رئيسه فائز السراج في السلطة” .

وكشف “إبراهيم”، أن بريطانيا، تريد إجراء انتخابات تشريعية فقط، ومرحلة انتقالية أخرى، مردفا “حتى يستطيع حزب الإخوان الوصول إلى الانتخابات القادمة” .

وأعرب عضو مجلس النواب، عن استيائه قائلا ” بريطانيا متجهة إلى المؤتمر الجامع، الذي توقع فشله وتدعم خطة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة”

وحضر هذا الاجتماع رئيس اللجنة الخارجية بمجلس النواب “يوسف العقوري”، ورئيس لجنة التعليم “سعد المريمي”، والنائب عن الجنوب “محمد تامر”، والنائب “عزالدين قويرب” .

استنكرت محلية ودولية

انتقد عضو المجلس الاستشاري للدولة “عادل كرموس”، تصريحات “بيكر” بشأن عدم إجراء الانتخابات الرئاسية، والاقتصار على البرلمانية فقط.

وقال كرموس” الاعتراض على مثل هذه التصريحات، ليس لأنها تمثل تدخلا في الشأن الليبي لأن الشأن الليبي لم يعد ملك الليبيين وحدهم منذ مدة”

استدعاء بيكر

ومن جهته، أدان عضو المجلس النواب “إدريس المغربي”، تصريحات “بيكر”، قائلا إنّ هذا شأن داخلي وتقرير إجراء انتخابات من حق الشعب الليبي فقط عن طريق الجسم المنتخب هو البرلمان” .

وطالب “المغربي” باستدعاء السفير البريطاني من قبل لجنة الخارجية بمجلس النواب لبحث هذا التدخل غير المقبول.

اللوم يقع على أصحاب المناصب

ومن جهته، أعرب رئيس مجلس أعيان ليبيا للمصالحة “محمد المبشر” عن رفضه التام لتصريحات سفير بريطانيا، قائلا “يعتبر تصريح بيكر تدخل مرفوض رفضا باتاً ”

وقال “المبشر”، ولكن يقع كل اللوم على كل من يتقلد مناصب مؤثرة في الخلاف بهذه البلاد التي أصبحت “منتهكة”، مضيفا ” فتفرقهم واستمرار خلافاتهم على سلطة غير موجودة أصلا، سبب في ضياع السيادة والثروات”.

وتابع “المبشر” أنه حتى تحترم الدول وسفراءها لحدودهم، علينا كليبيين أن نحترم أنفسنا وبلادنا وتاريخها، حتى لا يستمر تدخل الأجانب في شؤوننا الداخلية ونكون نحن أصحاب القرار حقيقة .

قلق بريطاني

وأعرب وزير الدولة البريطاني، لشؤون الشرق الأوسط “أليستر بيرت” عن قلقه من الأوضاع في الجنوب الليبي.

ونقلت السفارة البريطانية، في ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” عن “بيرت” قوله “قَـلقُون إزاء تصاعُد التوترات في جنوب ليبيا، مضيفا نحُثّ جميع الأطراف على الامتناع عن الأعمال، التي تُؤدي إلى تفاقُم الوضع وإضعاف جُهود عمل المبعُوث الأُممي، “غسّان سلامة”، لعقد المؤتمر الوطني الجامع في ليبيا”.

وفي هذا الصدد، نفي “بيكر” تحريض بلاده ضد الجيش أمام مجلس الأمن، وشكّل تأييد بريطانيا للجيش في عملياته، لإعادة أمن واستقرار الجنوب الأهم لزيارة “بيكر” الأخيرة .

بريطانيا مع الرئاسي

أصدر القضاء الإنجليزي الخميس الماضي، بالعاصمة البريطانية لندن، حكمًا أقر فيه إن المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني، هما الحكومة الشرعية والسلطة التنفيذية في ليبيا.

زيارات محلية

وكان في نهاية الأسبوع الماضي، على رأس وفد بريطاني من وزارتي الخارجية والدفاع، قد التقى رئيس مجلس النواب، والمجلس التسييري لبدلية طبرق، إضافة إلى زيارة بنغازي حيث مقر قيادة الجيش الوطني، والتقى الوفد مع القائد العام المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس التسييري ببنغازي .

ويعمل “بيكر” على مواصلة مشوار زميله السابق السفير “بيتر ميليت” .

وقال بيتر – في تصريحات صحفية سابقة – إن تنقلاته بين المدن الليبية لا تشكل انتهاكا للسيادة الليبية كما ترى “أقلية صغيرة” من الليبيين.

وأوضح “السفير” أن مفهوم تلك “الأقلية” لتنقلاته في ليبيا هو مفهوم خاطئ، مؤكّدا أنه يقوم بتلك الزيارات، بناء على دعوات رسمية من المدن والبلدات التي يزورها، كما أن السلطات المختصة تدعم ذلك، بحسب مقالة على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية البريطانية.

لقاءات

والتقى عدد من أعضاء مجلس النواب، سفير بريطانيا لدى ليبيا “فرانك بيكر” في الحادي عشر من فبراير الجاري، وقد عقد الأعضاء اجتماعا مع السفير البريطاني وذلك بحضور رئيس لجنة الخارجية، بمجلس النواب “يوسف العقوري” ورئيس لجنة التعليم “سعد المريمي” والنائب عن الجنوب السيد “محمد تامر” والنائب “عزالدين قويرب” وقد تم التطرق في هذا الاجتماع إلى عدة مواضيع .

وصرح رئيس لجنة الخارجية، بالمجلس أن الاجتماع تناول موضوع الانتخابات والاستفتاء على الدستور ورفع حضر السلاح على الجيش الليبي والعقوبات المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي، على رئيس مجلس النواب والهجرة غير الشرعية في الجنوب.

وقال العقوري : تناولنا مع السفير البريطاني حقيقة الوضع في الجنوب الليبي والدور الذي يقوم به الجيش الوطني الليبي من أجل تطهيره من الإرهاب والمتطرفين والتضحيات التي يقدمها من أجل الوطن والشعب الليبي.

وأضاف رئيس اللجنة الخارجية : الاجتماع تناول موضوع إقامة الانتخابات من عدمها في هذه الظروف الاستثنائية، التي تمر بها البلاد لا سيما الأمنية منها ،كذلك موضوع الاستفتاء على الدستور وهل سيلاقي ترحيب من الشعب الليبي أم لا.

وفي نفس السياق، استقبل رئيس المجلس التّسييري، لبلدية بنغازي “صقر بوجواري” السّفير البريطاني، وناقش الطّرفان خلال اللقاء، سُبل دعم الاستقرار وتقديم الخدمات والإعمار في مدينة بنغازي .

واستعرض رئيس المجلس التسييري للبلدية، خطّة البلدية خلال المرحلة القادمة، وأهم الأولويات الّتي تعمل عليها البلدية، مؤكدًا على أهمية التّعاون المشترك خاصّة في المجالات الصّحيّة والتّعليمية، ومختلف المجالات الاقتصادية والخدمية، وأنه يأمل في تواجد الشركات البريطانية في مدينة بنغازي قريبًا .

ومن جهته، أعرب “بيكر” عن سعادته بوجوده في مدينة بنغازي، وقد تم خلال هذا اللقاء مناقشة آليات دعم المملكة البريطانية لمدينة بنغازي، خاصة فيما يتعلّق بمشاريع روّاد الأعمال من الشباب، وتمكين المرأة والمجتمع المدني .

بريطانيا والإخوان المسلمون

في عام (1928)م وعندما انطلقت فكرة الإخوان المسلمين في مصر، لاقت الاحتضان الكبير والدّعم اللامحدود من الاستعمار البريطاني، في تلك الفترة والذي كانت سياسته “الاستعمار البريطاني” تقوم على سياسة “فرّق تسدّ”، على اعتبار أن إنشاء مثل هذه الجماعة ستمكنهم لاحقًا من التصدي للخطر الأساسي المتوقع في المنطقة، وهو التيار القومي العربي، “فلا بد أن تواجه هذا التيار بتيار الإخوان المسلمين الذي كان منذ بدايته الأولى مناهضًا للقومية العربية”.

لا يفارق التموقع البريطاني في ليبيا هذه الأطروحة، إذ كشف وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا “أليستر بيرت”، إنه من “المحتمل” أن بلاده كانت على اتصال مع ميليشيا الجماعة الإسلامية المقاتلة الليبية خلال أحداث عام 2011م ضد القذافي.

وهذه المرة الأولى التي تعترف فيها الحكومة البريطانية بأنه من “المحتمل” وجود اتصالات مع “أعضاء سابقين في الجماعة الإسلامية المقاتلة الليبية”، وهي منظمة كانت في وقت من الأوقات منظمة إرهابية محظورة في بريطانيا؛ بسبب صلاتها المزعومة مع تنظيم القاعدة الإرهابي.

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