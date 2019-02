«الأمن المركزي»: الإدارة عازمة على تنفيذ الخطة الأمنية

المتوسط:

قام مدير الإدارة العامة للأمن المركزي العميد، محمد فتح الله، صباح اليوم الأحد، بمتابعة استعدادات الإدارة لتأمين الاحتفالات.

وشدّد على ضرورة بذل الجهد من قبل أعضاء ومنتسبي الإدارة لتأمين هذه الاحتفالات، وأخذ أقصي درجات الاستعداد والتأهب الأمني وحفظ الأمن ومنع أي خروقات أمنية وتأدية واجبهم الوطني بكل إخلاص خدمةً للوطن والمواطن.

وأكد فتح الله، أنَّ الإدارة عازمة في تنفيذ الخطة الأمنية للحفاظ على الأمن والأمان وخلق جو يسوده الأمن والاستقرار حتى يشعر المواطن بالطمأنينة وإظهار الصورة الحسنة للوزارة وفرض هيبة رجال الأمن والشرطة.

