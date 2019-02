المتوسط:

قامت مقاتلات سلاح الجو الليبي، بـ شن غارة جوية جديدة استهدفت تجمع عصابات المعارضة التشادية في مرزق بـ منطقة الجنوب.

وأشارت مصادر عسكرية، إلى أن الغارة أصابت الهدف المطلوب وبدقة كبيرة، لافتًا إلى أنها كبدت الجماعات التشادية خسائر كبيرة في الأرواح والآليات.

ولفتت المصادر، إلى أنَّ قوات الجيش تواصل عملياتها العسكرية لمُلاحقة العناصر المسلحة المتواجدة في المنطقة.

جديرٌ بالذكر، أنَّ الجيش كان قد أعلن خلال الفترة الماضية، انطلاق عملية عسكرية لتطهير مناطق الجنوب من العناصر المسلحة والتنظيمات الإرهابية.

The post «سلاح الجو» يشن غارة جوية تستهدف الجماعات التشادية في مرزق appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية