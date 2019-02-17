الإفراج بكفالة عن ليبي متهم بخطف طائرة في 2016 بمالطا

وألقت السلطات القبض على موسى شهاء وشريكه بتهمة خطف طائرة الخطوط الأفريقية من طراز إيرباص 320 قبل عيد الميلاد عام 2016 وتحويل وجهتها من ليبيا إلى مالطا، بحسب “رويترز”.

واستسلم الخاطفان بعد الإفراج عن 109 ركاب وطاقم من سبعة أفراد. وكانا هددا بتفجير الطائرة لكن تبين لاحقا أن الأسلحة التي هددا بها زائفة. وينتظر الرجلان المحاكمة منذ ذلك الحين.

ويقول محامي شهاء إن موكله له الحق في الخروج من السجن وفقا للقانون نظرا لانقضاء أقصى مدة وهي 30 شهرا في الحجز الاحتياطي التي ينص عليها القانون.

ومنحت المحكمة كفالة لشهاء شريطة أن يقدم عنوانا ثابتا له في مالطا ولا يغادر الجزيرة نظرا لأنه لا يزال رهن المحاكمة في تهمة الخطف.