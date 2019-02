تمهيدًا لانطلاقه.. اللجنة التحضيرية لملتقى قيادات المجتمع المدني تعقد اجتماعها في طرابلس

عُقِد السبت بقاعة الاجتماعات براديو ليبيا في العاصمة طرابلس اجتماع اللجنة التحضيرية لملتقى قيادات مؤسسات المجتمع المدني في ليبيا المزمع عقده الشهر القادم في طرابلس.

وفي بداية الاجتماع رحبت ليلى إسويسي رئيسة منظمة نبض ليبيا للتنمية والسلام ورئيسة اللجنة التحضيرية للملتقى بالدكتور رمضان بن زير الأمين العام المفوض بالمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي المشارك في اللقاء.

وأكد بن زير في كلمة له خلال الاجتماع على أهمية مؤسسات المجتمع المدني وضرورة توحيدها.

هذا وتم الاتفاق في نهاية اللقاء على تشكيل مجموعة من اللجان للإشراف على الملتقى القادم.

