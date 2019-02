مدير الأمن المركزي يتابع خطوات تأمين الاحتفالات بالذكرى الثامنة لثورة 17 فبراير

قام مدير الإدارة العامة للأمن المركزي عميد محمد فتح الله صباح الأحد بمتابعة استعدادات الإدارة لتأمين الاحتفالات التي ستقام بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة فبراير.

وشدد العميد فتح الله خلال جولته على ضرورة بذل الجهد من قبل أعضاء ومنتسبي الإدارة لتأمين هذه الاحتفالات، وأخذ أقصي درجات الاستعداد والتأهب الأمني، وحفظ الأمن ومنع أي خروقات أمنية، وتأدية واجبهم الوطني بكل أخلاص خدمةً للوطن والمواطن.

وهذا وأكد فتح الله بأن الإدارة عازمة في تنفيذ الخطة الأمنية للحفاظ على الأمن والأمان وخلق جو يسوده الأمن والإستقرار حتى يشعر المواطن بالطمأنينة وإظهار الصورة الحسنة للوزارة وفرض هيبة رجال الأمن والشرطة، بحسب ما نقلت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني.

