«العامة للكهرباء» تُوفر احتياجات عاجلة لمطار سبها الدولي

أفادت «الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة» في الحكومة المؤقتة، بـ توفيرها احتياجات عاجلة ومهمة لمطار سبها الدولي.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الهيئة، ربيع خليفة، إلى إن هذه الدفعة هي الأولى من نوعها للمنطقة، التي خصصت لمطار سبها الدولي وذلك لتوصيل التيار الكهربائي إليه.

ولفت خليفة، إلى أن هذه الدفعة لن تكون الأخيرة وأنه سيتم دعم الجنوب الليبي بدفعات أخرى من أجل توفير كافة احتياجات قطاع الكهرباء.

