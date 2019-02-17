توقعات حالة الطقس والبحر ليوم الاثنين 18 فبراير في ليبيا

توقع خبراء بالارصاد في تقرير صادر عن احوال الطقس ليوم غدا الاثنين 18 فبراير ان تشهد الاجواء في مناطق الشمال الغربي اجواء مغيمة فيما تشهد مناطق الخليج والشمال الشرقي اجواء باردة مع امطار خفيفة.

وفيما يلي التوقعات الجوية ليوم الغد الاثنين 18 فبراير 2019:

يسيطر على طقس مناطق الشمال الغربي اجواء مستقرة وتكون اكثر استقرارا يوم الثلاثاء والاربعاء مع سماء مغيمة بسحب عالية الرياح متغيرة الاتجاه إلى شرقية هادئه إلى خفيفة السرعة درجات الحرارة القصوي تتراوح مابين 15 إلى 18 درجة ومابين 11 إلى 13 درجة على مرتفعات الجبل الغربي.

فيما يخيم على طقس مناطق الخليج والشمال الشرقي اجواء باردة مع سماء قليلة السحب قد ترافقها امطار خفيفة إلى مرتفعات الجبل الاخضر الرياح شمالية شرقية إلى شمالية خفيفة السرعة درجات الحرارة القصوي تتراوح مابين 15 إلى 17 درجة ومابين 9 إلى 12 درجة على مرتفعات الجبل الاخضر.

ويشهد طقس مناطق الوسط والجنوب اجواء مستقرة مع سماء صافية ورياح هادئه إلى خفيفة السرعة درجات الحرارة تتراوح مابين 18 إلى 25 درجة.

فيما ستكون حالة البحر على طول الساحل سيكون هادي إلى خفيف الموج ارتفاع الموج لايتجاوز 1.00 متر. والله اعلم.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي