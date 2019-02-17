بالفيديو: مصادر امنية تكشف تفاصيل تحرير الرهائن التونسيين المختطفين في الزاوية

كشفت مصادر امنية تفاصيل تحرير الرهائن التونسيين من خاطفيهم في مدينة الزاوية, والتي تقع غرب العاصمة طرابلس بحوالي 48 كم.

وأكدت المصادر تحرير 14 عاملا تونسيا اختطفوا الخميس الماضي في مدينة الزاوية، وقالت إنهم وصلوا إلى مديرية الأمن.

وفي التفاصيل أعلنت مديرية أمن الزاوية تمكنها تحرير العمال التونسيين، وقالت بصفحتها في “فيسبوك” إنها ومن خلال قوة الإسناد الثالثة وقسم البحث الجنائي والتحريات، ومركز شرطة الزاوية الوسط، نجحت بتحرير العمالة التونسية المختطفة.

وأشارت إلى أنه تم نقل العمال إلى ديوان المديرية، وأنهم يتمتعون بصحة جيدة، مؤكدة أنها تجري اتصالات مع الجهات المعنية لضمان عودة العمال إلى ذويهم بسلام.

سياسة | استقبال العمال التونسيين خاص| استقبال مديرية أمن الزاوية للعمال التونسيين#218NEWS Posted by 218NEWS on Sunday, February 17, 2019

بدورها, أفادت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها، اليوم الأحد، بأنّهُ تم إطلاق سراح 14 عاملا تونسيا، كان مسلحون قد خطفوهم في غرب ليبيا قبل 3 أيام.

وأضافت الوزارة بحسب وسائل إعلام أن المسلحين قالوا إنهم سيطلقون سراح العمال مقابل الإفراج عن ليبي مسجون في تونس لكنها لم توضح ما إذا كان قد تم الإفراج عن هذا الليبي.

سياسة | تفاصيل عملية الاختطاف أحد المختطفين التونسيين في الزاوية يروي لـ"218NEWS" تفاصيل عملية الاختطاف#218NEWS Posted by 218NEWS on Sunday, February 17, 2019

وكانت مديرية امن الزاوية أكدت أن سيارة مجهولة الهوية اعترضت طريق حافلة كانت تقل العُمال التونسيين أثناء عبورها من طريق المصفاة بالزاوية. مبينةً أن السيارة المجهولة اقتادت حافلة العُمال إلى مكان مجهول.

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