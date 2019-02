المتوسط:

أفادت شركة الهروج للعمليات النفطية وحدة نقليات رأس ﻻنوف، اليوم الأحد، بـ تمكنها من السيطرة على 3 تسربات في خطوط نقل الخام 30 INCH و 36 INCH.

وأشارت الشركة، إلى أن التسريب تسبب في توقف كامل للضخ من الحقول عبر هذه الأنابيب المتهالكة بسبب نسبةCORROSION العالية، بينما تمكنت فرق الصيانة من إصلاح جميع الخطوط ليعود تدفق الخام من الحقول إلي ميناء رأس لانوف بصورة طبيعية.

