قيادات عسكرية تتفقد حقل الشرارة (صور)

قام آمر غرفة عمليات الكرامة اللواء عبدالسلام الحاسي، وآمر منطقة سبها العسكرية اللواء المبروك الغزوي، والناطق باسم الجيش الوطني العميد أحمد المسماري، بزيارة إلى حقل الشرارة، الأحد.

وكان في استقبال الوفد قادة القوات التي تؤمن الحقل، ومدير الحقل، وبعض العالمين فيه، وقاموا جميعا بجولة في مرافق الحقل ومواقع القوات المتمركزة حوله.

وأعلن الجيش يوم 11 فبراير، تسلمه حقل الشرارة النفطي دون قتال بعد التوصل لاتفاق مع القوة التي كانت تحرسه.

وبعد ذلك قالت المؤسسة الوطنية للنفط إنها ملتزمة بالاستئناف السريع لإنتاج النفط في حقل الشرارة لكن بعد ضمان سلامة العاملين.

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