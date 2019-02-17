الليبيون يحتفلون بذكرى فبراير (صور وفيديو)

انطلقت الاحتفالات بالذكرى الثامنة لثورة السابع عشر من فبراير في عدة مدن ليبية، مع حلول ساعات مساء الأحد.

ففي طرابلس احتشد ميدان الشهداء بأعداد كبيرة حيث أقيم كرنفال غنائي تخلله إطلاق ألعاب نارية وفقرات متنوعة وعروض للفنون الشعبية.

يذكر أن الحفل أقيم بتنظيم من اللجنة العليا لاحتفالات فبراير بالعاصمة طرابلس والتي بدأت بالتجهيز للاحتفال منذ أيام بالتعاون مع الجهات الأمنية لتأمين المنطقة.

وإلى بنغازي حيث نظم عدد من أهالي المدينة ومؤسسات المجتمع المدني احتفالية أمام محكمة الشمال رمز ثورة فبراير.

ومن بنغازي إلى زليتن حيث تواجد عدد كبير من المواطنين في ساحة الحرية وأقيمت احتفالية السلام بهذه المناسبة أحيتها فرقة غات الشعبية والعديد من الفرق الأخرى.

وكانت هون أيضا حاضرة، حيث أقيم احتفال بالحديقة العامة بالمدينة وتجمع فيها الأطفال ليعبروا بشكل عفوي عن حبهم لليبيا بإقامة منشط للرسم.

وفي ذات الوقت احتفلت العديد من المدن بذكرى الثورة، عبر نشر الأعلام في الساحات والشوارع، كما شهدت احتفالات ومسيرات شعبية ونشاطات عديدة بهذه المناسبة ومنها في (مصراتة، وغدامس، وغات، والزاوية، والزنتان، وطبرق، وزليتن، ومسلاتة، والزنتان، وصبراتة، وبلدية ابو سليم، وزوارة).

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