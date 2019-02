المتوسط:

نجح الجيش الليبي، في السيطرة على مثلث البدير والبيضان الحميرة ومسقوين، بينما تجري عمليات تمشيط للمناطق من بقايا العصابات الإرهابية.

وتمكنت الوحدات العسكرية الأحد، من التقدم باتجاه مدينة مرزق والاشتباك مع مجموعة إرهابية قتلت منهم اثنين، وأسرت 4 آخرين، بينما لاذت باقي المجموعة بالفرار باتجاه أم الأرانب.

ولا تزال العمليات العسكرية التي أطلقتها القيادة العامة في الجنوب الليبي مستمرة من أجل القضاء على الإرهاب والعصابات الإجرامية.

The post القوات المسلحة تنجح في السيطرة على مثلث البدير والحميرة ومسقوين في الجنوب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية