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القوات المسلحة تنجح في السيطرة على مثلث البدير والحميرة ومسقوين في الجنوب

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

نجح الجيش الليبي، في السيطرة على مثلث البدير والبيضان الحميرة ومسقوين، بينما تجري عمليات تمشيط للمناطق من بقايا العصابات الإرهابية.

وتمكنت الوحدات العسكرية الأحد، من التقدم باتجاه مدينة مرزق والاشتباك مع مجموعة إرهابية قتلت منهم اثنين، وأسرت 4 آخرين، بينما لاذت باقي المجموعة بالفرار باتجاه أم الأرانب.

ولا تزال العمليات العسكرية التي أطلقتها القيادة العامة في الجنوب الليبي مستمرة من أجل القضاء على الإرهاب والعصابات الإجرامية.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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