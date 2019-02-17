اخبار ليبيا الان

مالطا تُفرج عن ليبي اختطف طائرة بـ2016

تم النشر منذُ 21 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قررت محكمة مالطية، الأحد، إطلاق سراح ليبي متهم بخطف طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الأفريقية في العام 2016 بعد إجبارها مع شخص آخر على الهبوط في مالطا بدلا من ليبيا.

وقالت وكالة “رويترز” إن المحكمة قررت الإفراج عن المتهم بكفالة بعد أن قضى الحد الأقصى المسموح به في السجن دون مُحاكمة، بحسب القوانين المالطية.

وأكد مُحامي المتهم أن موكله خرج من السجن وفق القانون بعد أن مكث في السجن أقصى مُدة للتوقيف الاحتياطي وهي 30 شهرا.

واشترطت المحكمة على المتهم أن يقيم في مكان ثاب بالبلاد، مع عدم السماح له بالسفر خارج الجزيرة لأن محاكمته بتهمة الخطف ما تزال مستمرة.

يُشار إلى أن الخاطفين سلما نفسيهما للأجهزة الأمنية المالطية بعد هبوط الطائرة، وتبين بعد ذلك أن الأسلحة التي هددا فيها بتفجير الطائرة مزيفة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك