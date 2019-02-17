مالطا تُفرج عن ليبي اختطف طائرة بـ2016

قررت محكمة مالطية، الأحد، إطلاق سراح ليبي متهم بخطف طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الأفريقية في العام 2016 بعد إجبارها مع شخص آخر على الهبوط في مالطا بدلا من ليبيا.

وقالت وكالة “رويترز” إن المحكمة قررت الإفراج عن المتهم بكفالة بعد أن قضى الحد الأقصى المسموح به في السجن دون مُحاكمة، بحسب القوانين المالطية.

وأكد مُحامي المتهم أن موكله خرج من السجن وفق القانون بعد أن مكث في السجن أقصى مُدة للتوقيف الاحتياطي وهي 30 شهرا.

واشترطت المحكمة على المتهم أن يقيم في مكان ثاب بالبلاد، مع عدم السماح له بالسفر خارج الجزيرة لأن محاكمته بتهمة الخطف ما تزال مستمرة.

يُشار إلى أن الخاطفين سلما نفسيهما للأجهزة الأمنية المالطية بعد هبوط الطائرة، وتبين بعد ذلك أن الأسلحة التي هددا فيها بتفجير الطائرة مزيفة.

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