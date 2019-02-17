أول تعليق تونسي على تحرير المختطفين بالزاوية

علّقت السلطات التونسية، مساء الأحد، على إعلان تحرير العمال التونسيين الذين اختطفوا يوم الخميس الماضي في مدينة الزاوية.

وقالت وزارة الخارجية التونسية إن وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي عبّر عن ارتياحه لإطلاق سراح التونسيين في الزاوية.

وأكدت الخارجية التونسية أن الأجهزة الليبية استطاعت إطلاق سراح التونسيين الـ14 الذين اختطفتهم مجموعة مسلحة في مدينة الزاوية، للمطالبة بإطلاق سراح أحد السجناء الليبيين في تونس.

وأشارت إلى أنها أجرت اتصالات مع المختطفين المتواجدين في مديرية أمن الزاوية للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم.

وكان مراسل “218” في مدينة الزاوية قد أفاد بأن العمال التونسيين تم إطلاق سراحهم ووصلوا إلى مديرية الأمن.

بدورها، أعلنت مديرية أمن الزاوية تمكنها من تحرير العمال التونسيين، وقالت بصفحتها في “فيسبوك” إنه تم نقل العمال إلى ديوان المديرية، وأنهم يتمتعون بصحة جيدة.

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