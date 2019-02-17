“بنغازي الطبي” ينجح في إجراء عملية نادرة

أعلن مركز بنغازي الطبي، الأحد، عن نجاح عملية جراحية نادرة لرجل يبلغ من العمر 65 سنة يعاني من ورمين في القولون.

وقال المكتب الإعلامي لمركز بنغازي الطبي في بيان، إن المركز استدعى الطبيب الألماني المختص في الجراحة العامة والأوعية الدموية ايفو باكا، لمساعدة الأطباء في العمليات الصعبة والحالات النادرة، وذلك في إطار تطبيق المركز لبرنامج توطين العلاج بالداخل.

ونقل المكتب عن استشاري الجراحة العامة الدكتور عيسى بوزيد قوله إن المريض كان يعاني من ورم في جزئين بالقولون، الأول في المنطقة السفلية بالمستقيم، والثاني في الجزء الأيمن من القولون.

وأضاف بوزيد إن هذه الأورام صعبة لأن الطبيب يستأصل الورم مع المحافظة الدقيقة على العضلات التي تتحكم في عملية البراز.

وبين أن الفريق الطبي قام بإزالة كل ورم على حدا، مؤكدا أنها من العمليات النادرة التي يتم فيها إزالة ورمين في وقت واحد، والصعوبة الأكثر كانت في كيفية إزالة الورمين دون المساس بالأعضاء الحيوية بالجسم.

وأشار الدكتور بوزيد إلى أن المريض يمارس حياته بطبيعة دون إزالة القولون بالكامل.

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