فيديو | عبدالله منصور .. الشاعر الحاضر الغائب فى ” حفل فبراير 2019 “

ليبيا – أحيت الفنانة التونسية نوال غشام ليل الأحد حفلاً ساهراً فى العاصمة طرابلس بمناسبة الذكرى الثامنة لـ ” ثورة السابع عشر من فبراير ” نظمته اللجنة العليا للإحتفالات وسط تفاعل الحضور مع أغانيها الضاربة فى جذور الأغنية الليبية بعد غياب لها عن البلاد منذ أكثر من ثمان سنوات .

وكان اللافت للنظر بأن غشام وهي ضيفة الحفل الرئيسية قد إفتتحت الحفل بأغنية ” غوالي ” للضابط والشاعر الغنائي المعتقل فى طرابلس ، عبدالله محمد منصور رئيس جهاز الأمن الداخلي سابقاً ومدير الإذاعة أيضاً والذي غاب وغابت أعماله عن الساحة الليبية منذ سنوات ليكون الحاضر الغائب فى هذا الحفل بعد طول سنوات نظم فيها حفلات طيلة مسيرته .

ووسط تفاعل كبير من الحضور أدت الفنانة غشام بملابسها الليبية التقليدية أغنيتها الأشهر ” لا يا حبيب العين ” التي إشتهرت بها وعرفها بها الجمهور الليبي منذ التسعينيات وهي أيضاً من كلمات الشاعر عبدالله منصور .

وجاء ذلك قبل أن تؤدي أغنية ” يطول وريدي ” للشاعر الغنائي مدير التلفزيون الليبي السابق علي الكيلاني المهاجر فى مصر منذ سنة 2011 بعد وفاة نجله فى مواجهات ذات السنة .

وكانت السلطات النيجرية قد إعتقلت عبدالله منصور فى 2 فبراير 2014 عندما كان لاجئاً فى النيجر منذ سنة 2011 وفى حينها قالت حكومة علي زيدان أنها طالبت بإعتقال منصور وتسلمه على خلفية مشاركته في أعمال قالت بأنها تهدد أمن ليبيا واستقرارها .

وخلال مسيرته الفنية ، قدم عبدالله منصور الكثير من الأعمال الغنائية والشعبية من التراث الليبي منفرداً ومن خلال دار أجاويد للإنتاج الفني التي تم هدم مبناها فى طرابلس قبل فترة بعد أن تعرض أرشيفها للسلب والنهب .

ومن أشعار عبدالله منصور تغنى العديد من المطربين أمثال محمد حسن وذكرى ولطيفة وغادة رجب ونوال غشام ونجوى محمد وغيرهم الكثيرين كما ساهم فى إبراز عدد من المواهب المحلية والعربية من بوابة الأغنية الليبية .

وبعد إستلامه من النيجر قبع منصور فى سجن الهضبة السياسي سيء الصيت الذي كانت تديره الجماعة الليبية المقاتلة حتى مايو 2017 عندما إندلعت إشتباكات بين كتائب مرتبطة بالجماعة وكتائب تابعة لداخلية الوفاق وعلى رأسها كتيبة ثوار طرابلس ، ومنذ ذلك الوقت يُسجن منصور فى مكان غير معروف تحت إشراف الكتيبة ومتابعة مكتب النائب العام .

وقبل سقوط السجن بقرابة سنة وإندحار المقاتلة ، سُربت لقطات لعبدالله منصور وهو فى التحقيق داخل السجن وأخرى وهو فى حالة جيدة يهنئ الليبيين بـ ” الإنتصار ” ، لكن لقطات أخرى إطلعت عليها المرصد تشير إلى تعرضه خلف الكواليس للتعذيب الجسدي والنفسي الشديد أثناء التحقيق من قبل عناصر ينتمون للجماعة ويتحلون بمظاهر جهادية واضحة .

وبذلت قبيلة أولاد سليمان التي ينحدر منها عبدالله منصور محاولات للإفراج عنه دون جدوى ، بما فى ذلك عند وفاة زوجته فى أغسطس 2017 بعد معاناة مع مرض السرطان فيما تتواجد بقية أفراد أسرته فى الداخل والخارج .

المرصد – خاص

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