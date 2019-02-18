داخلية الوفاق: سنلاحق “خاطفي” العمال “التونسيين”

قالت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق إنها لن تتفاوض مع خاطفي العمال التونسيين وستلاحقهم وتقبض عليهم وتقدمهم للمحاكمة

جاء هذا على صفحة الوزارة الرسمية بشأن تشكيل خلية أزمة لمتابعة الواقعة التي حصلت والمتعلقة بإختطاف 14 شخص من الجالية التونسية التي كانت متجهة الي مقار عملهم بمصفاة الزاوية من قبل مجموعة مسلحة خلال الأيام الماضية