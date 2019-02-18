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داخلية الوفاق: سنلاحق “خاطفي” العمال “التونسيين”

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق إنها لن تتفاوض مع خاطفي العمال التونسيين وستلاحقهم وتقبض عليهم وتقدمهم للمحاكمة
جاء هذا على صفحة الوزارة الرسمية بشأن تشكيل خلية أزمة لمتابعة الواقعة التي حصلت والمتعلقة بإختطاف 14 شخص من الجالية التونسية التي كانت متجهة الي مقار عملهم بمصفاة الزاوية من قبل مجموعة مسلحة خلال الأيام الماضية
وأكدت الوزارة على سلامة المختطفين وعودتهم إلى بلادهم وشددت أنها حريصة على سلامة جميع الأجانب في ليبيا ولن تسمح بابتزاز دولهم لأغراض شخصية

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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