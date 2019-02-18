نجاح عملية “خطيرة” لطفل يبلغ “30 يوما”

الطفل كان يعاني من تشوه خلقي في العمود الفقري ووجود كيس فيه مع عدم حركة الأطراف السفلية، وقالت إدارة الإعلام في وزراة الصحة: “ومن بعد ولادته مباشرة قمنا بعد 10 أيام بأجراء العملية له وتصحيح العمود الفقري واستئصال الكيس”