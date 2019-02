نجاح عملية “خطيرة” لطفل يبلغ “30 يوما”

قام فريق أطباء قسم جراحة المخ والأعصاب بمركز بنغازي الطبي بإجراء عملية جراحية معقدة لطفل يبلغ من العمر 30 يوما، وتعتبر العملية الجراحية الثانية للطفل

الطفل كان يعاني من تشوه خلقي في العمود الفقري ووجود كيس فيه مع عدم حركة الأطراف السفلية، وقالت إدارة الإعلام في وزراة الصحة: “ومن بعد ولادته مباشرة قمنا بعد 10 أيام بأجراء العملية له وتصحيح العمود الفقري واستئصال الكيس”

وكانت العملية تحت إشراف كل من: د.فاطمة الزوي وطاقم التخدير د.مبروكة العقوري ود.رندا العرفي إسماعيل الرملي (فني تخدير) حمزة الشهوبي (ممرض عمليات)

