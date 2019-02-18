“الحاسي” يلتقي أفراد “القافلة الطبية” في الجنوب

يأتي هذا اللقاء بعد إتمام القافلة مهامها الطبية التي يرعاها وكيل عام وزارة الصحة، وحيث أثنى الحاسي على خدمات أعضاء القافلة في سبيل تقديم الخدمات العلاجية وإنقاذ أرواح المواطنين