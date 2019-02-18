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“الحاسي” يلتقي أفراد “القافلة الطبية” في الجنوب

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشرت وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة صورا للقاء آمر غرفة عمليات تحرير الجنوب اللواء عبد السلام الحاسي بأعضاء القافلة الطبية الموفدة من الوزارة للجنوب الليبي
يأتي هذا اللقاء بعد إتمام القافلة مهامها الطبية التي يرعاها وكيل عام وزارة الصحة، وحيث أثنى الحاسي على خدمات أعضاء القافلة في سبيل تقديم الخدمات العلاجية وإنقاذ أرواح المواطنين
وتضم القافلة الطبية فريقا طبيا يتكون من (25) طبيب واستشاري في عدة تخصصات طبية مختلفة وإقامة الدورات التعليمية وورش العمل الطبية للعناصر الطبية العاملة في سبها بهدف رفع قدراتهم الفنية

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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