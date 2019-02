“داخلية الوفاق” تنشر تفاصيل تأمين “طرابلس”

نشرت وزارة داخلية المؤقتة صورا لجهود أفرادها المبذولة في تنفيذ الخطة الأمنية المشتركة لتأمين طرابلس الكبرى استعدادا لاحتفالات ثورة السابع عشر من فبراير

وشملت الجولة مداخل ومخارج طرابلس الكبرى من طريق المطار وقصر بن غشير والسبيعة وسوق الخميس ومسيحل وتاجوراء ووادي الربيع وبوابة غوط الرمان

وكانت وزارة الداخلية قد كلفت مديريات الأمن الواقعة بنطاق العاصمة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية بإعداد خطط أمنية، لفرض الأمن داخل هذه المناطق، وتأمين مداخل ومخارج العاصمة

