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“داخلية الوفاق” تنشر تفاصيل تأمين “طرابلس”

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشرت وزارة داخلية المؤقتة صورا لجهود أفرادها المبذولة في تنفيذ الخطة الأمنية المشتركة لتأمين طرابلس الكبرى استعدادا لاحتفالات ثورة السابع عشر من فبراير
وشملت الجولة مداخل ومخارج طرابلس الكبرى من طريق المطار وقصر بن غشير والسبيعة وسوق الخميس ومسيحل وتاجوراء ووادي الربيع وبوابة غوط الرمان
وكانت وزارة الداخلية قد كلفت مديريات الأمن الواقعة بنطاق العاصمة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية بإعداد خطط أمنية، لفرض الأمن داخل هذه المناطق، وتأمين مداخل ومخارج العاصمة

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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