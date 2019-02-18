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تعرّف على حملة “مدرستي” في “بني وليد”

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشرت وزارة التعليم في حكومة الوفاق صورا لأعمال فريق حملة “مدرستي” الذين يعملون على تحسين مظهر حائط مدرسة الساعدي الطبولي في بني وليد
وكانت مراقبة التعليم بني وليد قد أعلنت عن انطلاق حملة مدرستي لتحسين منظر المؤسسات التعليمية من خلال تنفيذ عدد من الرسومات والمخطوطات التي ستستهدف كافة المدارس ورياض الأطفال بالبلدية

وكانت هذه بعض العبارات الموضوعة على الجدران:
“العفو يصلح الكريم ويفسد اللئيم”
“النجاح انتقال من فشل إلى فشل دون فقدان الأمل”
“الشريف إذا تقوّى تواضع والوضيع إذا تقوّى تكبّر”
“من لم يتعلم في صغره لم يتقدم في كبره”
“علّم الناس عِلمك وتعلّم عِلم غيرك”

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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