نشرت وزارة التعليم في حكومة الوفاق صورا لأعمال فريق حملة “مدرستي” الذين يعملون على تحسين مظهر حائط مدرسة الساعدي الطبولي في بني وليد مدرستي لتحسين منظر المؤسسات التعليمية من خلال تنفيذ عدد من الرسومات والمخطوطات التي ستستهدف كافة المدارس ورياض الأطفال بالبلدية وكانت مراقبة التعليم بني وليد قد أعلنت عن انطلاق حملةلتحسين منظر المؤسسات التعليمية من خلال تنفيذ عدد من الرسومات والمخطوطات التي ستستهدف كافة المدارس ورياض الأطفال بالبلدية

وكانت هذه بعض العبارات الموضوعة على الجدران:

“العفو يصلح الكريم ويفسد اللئيم”

“النجاح انتقال من فشل إلى فشل دون فقدان الأمل”

“الشريف إذا تقوّى تواضع والوضيع إذا تقوّى تكبّر”

“من لم يتعلم في صغره لم يتقدم في كبره”

“علّم الناس عِلمك وتعلّم عِلم غيرك”

The post تعرّف على حملة “مدرستي” في “بني وليد” appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية