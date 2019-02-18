فيديو | أبوسهمين لـ المشري والسويحلي : دعمتم ثوار بنغازي ودرنة حتى نلتم الكراسي وقُتلوا جميعاً

ليبيا – ترحم رئيس المؤتمر العام السابق نوري أبو سهمين في كلمة مطولة بمناسبة الذكرى الثامنة لـ”ثورة 17 فبراير” على قتلى مجلس شورى مجاهدي درنة المقرب من تنظيم القاعدة ، معتبراً بأن المجتمع الدولى قد تخلى عنهم وتركهم لمصيرهم حتى قتلوا جميعاً .

أبو سهمين كشف في كلمته الذي تابعتها المرصد الاحد بأنه ومن معه حاولوا بكل الطرق إخراج من وصفهم بـ”أبطال درنة” (الجماعات الارهابية التي تحصنت في المدينة) لتلقى العلاج في الخارج دون جدوى ، مبيناً بأن المجتمع الدولي رفض إستقبالهم رغم قبول المؤتمر العام بإخراجهم لتلقى العلاج حتى وإن تطلب محاكمتهم بالتصنيفات التى صنفهم بها العالم بأنهم دواعش وتنظيم القاعدة.

وشن رئيس المؤتمر العام هجوماً لاذعاً على رئيس مجلس الدولة الحالي خالد المشري وقال بأن الاخير قد وصل إلى كرسيه بفضل تضحيات الثوار بأرواحهم وأجسادهم ، كما ندد بكلمة المشري فى الولايات المتحدة التي قال بأنه قد وضع فيها المؤتمر العام وحكومة الغويل التى شارك في منحها الثقة وأنصار النظام السابق في كفة واحدة واصفاً ماوصفهم بـ ” أنصار الفاتح ” بالمرضى .

وإستغرب أبو سهمين بأن من يتحدث عن المغالبة القانونية هو الشخص الذي رفع صحيفة الدعوى ضد البرلمان سنة 2014 إلى المحكمة الدستورية ( الدعوة التي سببت الإنقسام السياسي ) وهو خالد المشري نفسه ، معرباً عن استغرابه من رفض المشري لهذه المغالبة قائلاً :” إذا لم نحكم الشرع ونحتكم للقانون لمن نحتكم ؟ .. هل نحكم الاهواء أم نحكم المصالح أم نحكم الحرص على المناصب والكراسي ? “.

وأكد رئيس المؤتمر السابق بأن كل من وقع وساهم في إتفاق الصخيرات منهم من هو سفير في السنغال ومنهم من هو سفير في اسبانيا ومنهم من هو على رأس جهاز ومنهم على رأس مؤسسة ومنهم من سارع ليكون رئيس مجلس الدولة ونائب أول ونائب ثاني في اشارة منه إلى كل من صالح المخزوم وعضو البرلمان امحمد شعيب وعبدالرحمن السويحلي .

وقال :” يجب أن نصارح شعبنا وننبههم بأن السياسيون اليوم يفكرون في إجراء تعديلات على المجلس الرئاسي المزعوم وتغييره من 9 أشخاص الى 3 أشخاص ، ويفكرون أيضاً في عقد مؤتمر جامع دون الإعداد له ودون الاعتراف بالحق وأن كل ذلك مجرد مضيعة للوقت”.

وأعرب بوسهمين عن أسفه من تصريحات عضو مجلس النواب المقاطع ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا بشأن الاوضاع في الجنوب ، مضيفاً :” هكذا يا استاذ فتحي تبين اليوم لك بأن السيد حفتر يقوم بدور وطني في الجنوب ؟!! .. وهو بموجب اتفاق الصخيرات المزعوم الذي شاركت في التوقيع فيه والمادة الثامنة يجب أن يكون خارج المشهد ؟ “.

وأضاف :” حفتر الذي تسميه سيداً يا باشاغا هو لا يعترف بالاتفاق السياسي وحكومة الوفاق التى أنت وزير فيها وهو الذي دمر درنة وبنغازي والجنوب ” في اشارة منه للحرب ضد الارهاب في بنغازي ودرنة والحرب ضد المعارضة التشادية والارهابيين.

واعتبر أبو سهمين بأن تنظيم القاعدة وداعش والمهربين في الجنوب الذيين قال بأن حفتر يتحجج بمحاربتهم في الجنوب قد اشتغلت عليهم مخابرات الدول الاقليمية والدولية ، مشيداً بما وصفه دور القوة الثالثة التي قال بأن باشاآغا كان داعماً لها ومن مناصريها وأنها كانت تقوم بتأمين الجنوب على حد قوله علماً بأنها القوة المتهمة بحسب رئيس المجلس الرئاسي بارتكاب مجزرة براك الشاطئ التي راح ضحيتها 141 مواطناً منتصف سنة 2017 .

المرصد – متابعات

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