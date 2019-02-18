داخلية الوفاق تتوعد مختطفي العمّال التونسيين عقب الإفراج عنهم

ليبيا – تمكن أعضاء مديرية أمن الزاوية والأجهزة الأمنية بالمنطقة، في تحرير سبيل المختطفين الرهائن التونسيين الأربعة عشر فيما أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق بأنهم يتمتعون بصحة جيدة.

وفى بيان صحافي تلقته المرصد، قالت الوزارة بوقت مبكر من صباح الإثنين بأن ذلك تم بناءً على تعليمات الوزير فتحي باشاغا بشأن تشكيل خلية أزمة لمتابعة الواقعة التي حصلت والمتعلقة بإختطاف 14 شخص من الجالية التونسية عندما كانوا متجهين الي مقار عملهم بمصفاة الزاوية من قبل مجموعة مسلحة خلال الأيام الماضية.

وقالت الوزارة بأنها لن تتهاون ولن تتفاوض مع المجرمين وسوف تقوم بملاحقتهم والقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة علي ما قترفت أيديهم وستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن وإستقرار البلاد، أو التعرض للمقيمين بها من الأجانب والضيوف .

وأعرب البيان عن حرص وزارة الداخلية على سلامة جميع الأجانب المقيمين في ليبيا وبأنها لن تسمح بإبتزاز دولهم لأغراض شخصية فى إشارة منها لدوافع الخطف التي كان سببها إعتقال تونس لتاجر مخدرات من الزاوية .

وختم البيان : ” تتقدم وزارة الداخلية بالشكر والعرفان لكل من ساهم في هذا العمل الجبار في تحرير المختطفين، فمزيد من الجهد والعطاء لإرساء قواعد الأمن والأمان داخل بلادنا الحبيبة، ودمتم ذخرا لوطنكم ومواطنيكم ، حفظ الله ليبيا وشعبها ورجالات أمنها ” .

المرصد – متابعات

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