السراج يطلب دعم دافوس لتحقيق الاستقرار في ليبيا

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج مع رئيس مجلس إدارة منتدى الاقتصاد العالمي “دافوس” “بورج برندي” الأزمة في ليبيا.

وقام السراج خلال اللقاء بتقديم موجز عن التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية في ليبيا، ومستجدات الوضعين السياسي والأمني وعقبات المسار الديمقراطي بسبب عدم التزام بعض الأطراف الداخلية باستحقاقات هذا المسار أو بسبب التدخلات الخارجية السلبية.

وتطرّق السراج إلى حالة تدفق السلاح على مختلف الأطراف باستثناء المؤسسات الأمنية والعسكرية التابعة لحكومة الوفاق بحكم وجود قرار من الأمم المتحدة يمنع ذلك، فضلا عن التباحث بشأن جملة من القضايا الاقتصادية وقواعد إقامة دولة مدنية في ليبيا.

وطالب السراج بمساهمة “دافوس” وبرندي في تحقيق الاستقرار في ليبيا من خلال الاتصالات مع النخب السياسية والاقتصادية والثقافية، فضلا عن توجيه دعوة له لزيارة ليبيا، وهو الأمر الذي وافق عليه رئيس مجلس إدارة “دافوس” ووعد بتنفيذه في وقت قريب.

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