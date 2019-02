وزارة الداخلية تُبارك تحرير 14 عاملاً تونسياً وتؤكد حرصها على سلامة الأجانب في ليبيا

تمكن أعضاء مديرية أمن الزاوية والأجهزة الأمنية بالمنطقة، في تحرير سبيل 14 عاملاً تونسياً كانوا قد اختطفوا وهم في طريقهم إلى العمل.

وأكدت وزارة الداخلية بأنها لن تتهاون ولن تتفاوض مع المجرمين وسوف تقوم بملاحقتهم والقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة على ما قترفت أيديهم.

كما أكدت الداخلية بأنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن وإستقرار البلاد، أو التعرض للمقيمين بها من الأجانب والضيوف.

من جهة أخرى أوضحت الوزارة أنها حريصة على سلامة جميع الأجانب في ليبيا ولن تسمح بإبتزاز دولهم لأغراض شخصية.

