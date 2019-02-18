الإفراج عن المختطفين التونسيين في الزاوية

تمكنت السلطات الليبية من الافراج عن المواطنين التونسيين المختطفين، منذ يوم الخميس الماضي في مدينة الزاوية.

وبحسب الخارجية التونسية، تم الإتصال بالمختطفين المتواجدين حالياً بمديرية أمن الزاوية ، حيث ثمنوا الجهود المبذولة من طرف السلطات التونسية والليبية لإطلاق سراحهم.

من جانبه، ثمن وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، موقف الجانب الليبي من القضية، التي أولت اهتماماً بالغاً لحادثة الاختطاف، وتعهدت ببذل الجهود اللازمة لتأمين سلامتهم والعمل على إطلاق سراحهم.

الجدير بالذكر، تعرض 14 مواطناً تونسياً يوم الخميس الموافق الـ14 من فبراير الجاري إلى الاختطاف من قبل عناصر مسلحة بمدينة الزاوية، للمطالبة بإطلاق سراح أحد المساجين الليبيين في تونس المتورط في قضية حق عام.

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