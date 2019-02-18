الداخلية تؤكد تحرير أمن الزاوية للمختطفين التونسيين بالمدينة

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق تمكن أعضاء مديرية أمن

الزاوية والأجهزة الأمنية بالمنطقة من تحرير التونسيين الـ 14 المختطفين في المدينة،

وهم بصحة جيدة.

وأوضحت الوزارة على صفحتها الرسمية، الأحد، أنها لن تتهاون

ولن تتفاوض مع المجرمين وستقوم بملاحقتهم والقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة على ما اقترفت

أيديهم، مشددة أنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار البلاد،

أو التعرض للمقيمين بها من الأجانب والضيوف.

يذكر أن مجموعة مسلحة اعترضت، الخميس الماضي، حافلة تقل عددا

من العاملين التونسيين في مصفاة الزاوية لتكرير النفط، ونقلتهم لجهة غير معلومة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية