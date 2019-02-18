خطة أمنية جديدة في شحات

وجه مدير أمن شحات المكلف عقيد خالد عبدالله، بتنفيذ خطة أمنية بحدود بلدية شحات، لمنع حدوث أي خروقات أمنية بعد تحرير مدينة درنة من الإرهاب.

وبحسب المكتب الإعلامي للمديرية، تعتمد الخطة على نشر تمركزات إضافية من أعضاء الشرطة، وتفعيل دوريات أمنية دخل البلدية لمنع أي اختراق أمني، أو أي تحركات من الخلايا النائمة إن وجدت.

هذا وتم تكليف العقيد عزالدين المجدوب بالإشراف ومتابعة عمل الخطة، بالإضافة إلى مناقشة تداعيات العمل، ومدى إظهار مستوى الأمن بالشكل المطلوب، وكذلك إبلاغ مدير الأمن بمجريات الخطة الأمنية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا