تعاون مشترك لإنجاح الانتخابات البلدية

أبرمت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع شركة بريد ليبيا للعمل المشترك بما يحقق المصلحة العامة.

وقام بالتوقيع على المذكرة من جانب اللجنة رئيسها “سالم بن تاهية” ومن جانب الشركة رئيس مجلس إدارتها طارق الشطشاط.

وستقوم شركة بريد ليبيا بمقتضى هذه المذكرة بتسخير إمكانياتها اللوجستية والتقنية لصالح العملية الانتخابية ونقل المواد الخاصة بها في داخل ليبيا، مع التزام اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية بتوفير جميع البيانات والمعلومات اللازمة والمطلوبة لهذه المواد.

وتضمنت المذكرة تشكيل فريق عمل مشترك للإشراف على تنفيذ الاتفاقية وتحديد آلية العمل وكيفية توزيع المواد الانتخابية، فضلا عن تضمين التفاصيل الخاصة بها في عقد خاص يتضمن آليات العمل، وأية إضافة أو تعديل يُوضّح في ملحق العقد المبرم بين الطرفين.

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