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تعاون مشترك لإنجاح الانتخابات البلدية

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أبرمت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع شركة بريد ليبيا للعمل المشترك بما يحقق المصلحة العامة.

وقام بالتوقيع على المذكرة من جانب اللجنة رئيسها “سالم بن تاهية” ومن جانب الشركة رئيس مجلس إدارتها طارق الشطشاط.

وستقوم شركة بريد ليبيا بمقتضى هذه المذكرة بتسخير إمكانياتها اللوجستية والتقنية لصالح العملية الانتخابية ونقل المواد الخاصة بها في داخل ليبيا، مع التزام اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية بتوفير جميع البيانات والمعلومات اللازمة والمطلوبة لهذه المواد.

وتضمنت المذكرة تشكيل فريق عمل مشترك للإشراف على تنفيذ الاتفاقية وتحديد آلية العمل وكيفية توزيع المواد الانتخابية، فضلا عن تضمين التفاصيل الخاصة بها في عقد خاص يتضمن آليات العمل، وأية إضافة أو تعديل يُوضّح في ملحق العقد المبرم بين الطرفين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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