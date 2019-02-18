أمريكا تجدد التزامها بالوقوف إلى جانب الليبيين

جددت السفارة الأمريكية في ليبيا وقوفها إلى جانب الليبيين الذين يعملون من أجل تحقيق مستقبل أكثر أمنا وازدهارا لبلادهم.

جاء ذلك خلال تهنئة للسفارة الأمريكية في ليبيا بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة السابع عشر من فبراير.

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