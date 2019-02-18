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أمريكا تجدد التزامها بالوقوف إلى جانب الليبيين

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

جددت السفارة الأمريكية في ليبيا وقوفها إلى جانب الليبيين الذين يعملون من أجل تحقيق مستقبل أكثر أمنا وازدهارا لبلادهم.

جاء ذلك خلال تهنئة للسفارة الأمريكية في ليبيا بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة السابع عشر من فبراير.

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قناة ليبيا الاحرار

قناة ليبيا الاحرار

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  • نحن في غني عن امريكا الارهابيه. امريكا دمرت العراق و سوريا و اليمن. لانريد منها اي التزام. امريكا اكبر دوله ارهابيه في العالم بحب تحجيمها. نحن قادرون علي ترتيب بيتنا دون تدخل اي احد

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