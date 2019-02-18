أمريكا تجدد التزامها بالوقوف إلى جانب الليبيين

جددت السفارة الأمريكية في ليبيا وقوفها إلى جانب الليبيين الذين يعملون من أجل تحقيق مستقبل أكثر أمنا وازدهارا لبلادهم.
جاء ذلك خلال تهنئة للسفارة الأمريكية في ليبيا بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة السابع عشر من فبراير.
جددت السفارة الأمريكية في ليبيا وقوفها إلى جانب الليبيين الذين يعملون من أجل تحقيق مستقبل أكثر أمنا وازدهارا لبلادهم.
جاء ذلك خلال تهنئة للسفارة الأمريكية في ليبيا بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة السابع عشر من فبراير.
نحن في غني عن امريكا الارهابيه. امريكا دمرت العراق و سوريا و اليمن. لانريد منها اي التزام. امريكا اكبر دوله ارهابيه في العالم بحب تحجيمها. نحن قادرون علي ترتيب بيتنا دون تدخل اي احد
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