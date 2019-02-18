بلدي مرزق : طالبنا الرئاسي والأمم المتحدة بالتدخل وحماية المدنيين دون جدوى

قال عضو المجلس البلدي مرزق محمد عمر، الاثنين، إنهم طالبوا المجلس الرئاسي والبعثة الأممية لليبيا ومنظمة الصليب الأحمر بالتدخل وإنقاذ المدنيين الذين يتعرضون للقصف بالطيران من قوات حفتر ولكن دون جدوى.

واستغرب

عمر في تصريح للرائد من صمت الرئاسي قائلا بأنه “لم يكلف نفسه حتى بإصدار

بيان يستهجن فيه ما يحدث للمواطنين في مرزق من انتهاكات وقصف بالطيران”.

وأضاف

عمر أن قصف الطيران الذي شنته قوات حفتر أمس هو الرابع، مؤكدا أن القصف استهدف

مبنى يستغل كصالة مناسبات وتحفيظ قرآن وأسفر عن مقتل مواطن وإصابة طفلين؛ جراء

القصف.

وأشار

عمر إلى أن سكان مرزق ليبيون مدنيون ولا وجود لمظاهر مسلحة أو مسلحين بالمنطقة،

وأن ما يشاع عن وجود قوات مسلحة تشادية عار عن الصحة ومرفوض من قبل الأهالي، مضيفا

أن مرزق كغيرها من مدن ليبيا لا تخلو من وجود عائلات أجنبية مدنية أتت لليبيا بحثا

عن موطن رزق.

وأكد

عضو البلدية، أن السكان يعيشون حالة من الفزع والخوف؛ نتيجة استهدافهم بالطيران،

مشيرا إلى أن القوات التي يزعم قوات حفتر وجودها ليست قريبة من مرزق، بل هي في

منطقة غدوة التي تبعد 65 ك/م عن المدينة.

يشار

إلى أن طائرات تابعة لقوات حفتر قد شنت ظهر الأحد غارة جوية على مدينة مرزق التي

تحاصرها منذ أسبوعين وتسعى إلى دخولها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية