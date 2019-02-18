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بالفيديو .. ” سلامة” يصل إلى بنغازي للقاء عدد من القيادات في الشرق

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

نشرت البعثة الأممية لدى ليبيا ، لقطات مصورة للحظة وصول الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة إلى مطار بنينا الدولي في بنغازي .

وأوضحت البعثة ، ” إن غسان سلامة في زيارة يلتقي خلالها مع عدد من القيادات في الشرق الليبي اليوم الاثنين”.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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