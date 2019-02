بالفيديو .. ” سلامة” يصل إلى بنغازي للقاء عدد من القيادات في الشرق

المتوسط:

نشرت البعثة الأممية لدى ليبيا ، لقطات مصورة للحظة وصول الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة إلى مطار بنينا الدولي في بنغازي .

وأوضحت البعثة ، ” إن غسان سلامة في زيارة يلتقي خلالها مع عدد من القيادات في الشرق الليبي اليوم الاثنين”.

لحظة وصول الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في #ليبيا #غسان_سلامة إلى مطار بنينا الدولي في بنغازي في زيارة يلتقي خلالها مع عدد من القيادات في الشرق الليبي. pic.twitter.com/Dw3Z9xpVu7 — UNSMIL (@UNSMILibya) February 18, 2019

