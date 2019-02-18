سيالة: نتابع ترتيبات الملتقى الوطني وموعده لم يحدد بعد

قال

وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة الاثنين، إن الوزارة تتابع مع بعثة الأمم

المتحدة الترتيبات لعقد الملتقى الوطني الجامع الذي لم يحدد موعده بعد.

وأضاف

سيالة، أن الجهوذ المبذولة الغرض منها إنجاح الملتقى وليس عقده فقط، مشيرا إلى أن

كافة الجهات المختصة بطرابلس تسعى لتوفير أجواء ملائمة لانعقاده، وفق وكالة

الأنباء الروسية “سبوتنك”.

وفي

سياق متصل أشار سيالة إلى أن مسألة توحيد المؤسسة العسكرية لم تستأنف إلى الآن،

مبينا أن مصر تواصل الخطوات بشأن توحيدها.

يشار

إلى أن رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة قال في تصريحات صحفية،

إن موعد الملتقى الوطني الجامع لم يؤجل وسيعقد، في الربع الأول من العام الحالي.

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