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“سيالة ” : نرغب في حل سياسي للأزمة واجتماعات توحيد الجيش لم تستأنف بعد

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أكد وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة، ” إن اجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية الليبية  لم تستأنف بعد إلا أن الجميع يأمل في ذلك خلال الفترة المقبلة”.

وأضاف سيالة ، خلال تصريحات له مع وكالة سبوتنيك الروسية ،”  أن مصر تواصل جهودها التي تقوم بها في هذا الإطار لتوحيد المؤسسة العسكرية”.

وتابع سيالة ، ” أن ليبيا بحاجة إلى طريق الخلاص من الأزمات والمشاكل التي تواجهها، وأن الجميع يعول على أن الحل سيكون سياسيا”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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