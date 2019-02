“سيالة ” : نرغب في حل سياسي للأزمة واجتماعات توحيد الجيش لم تستأنف بعد

المتوسط:

أكد وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة، ” إن اجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية الليبية لم تستأنف بعد إلا أن الجميع يأمل في ذلك خلال الفترة المقبلة”.

وأضاف سيالة ، خلال تصريحات له مع وكالة سبوتنيك الروسية ،” أن مصر تواصل جهودها التي تقوم بها في هذا الإطار لتوحيد المؤسسة العسكرية”.

وتابع سيالة ، ” أن ليبيا بحاجة إلى طريق الخلاص من الأزمات والمشاكل التي تواجهها، وأن الجميع يعول على أن الحل سيكون سياسيا”.

