معيتيق يناقش مع وزارتي مواصلات واقتصاد الوفاق مقترح تنفيذ المشروعات المتوقفة

ليبيا – إلتقى عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق خلال إجتماع عقد اليوم الإثنين مع وزير مواصلات الوفاق ميلاد معتوق ووزير إقتصاد الوفاق علي العيساوي.

المجتمعون بحثوا وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لمعيتيق المقترح المقدم من وزارة المواصلات لتنفيذ المشروعات المتوقفة والمستحدثة المزمع تنفيذها خلال هذا العام الذي تضّمن مشاركة القطاع الخاص في بعض المشروعات الهامة.

وتم خلال الإجتماع التأكيد على ضرورة التنسيق بين كل من وزارات “الاقتصاد، المواصلات، التخطيط” لتحديد أولويات المشروعات وإحالتها للمجلس الرئاسي لإعتمادها ومنح الإذن للبدء في تنفيذها.

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